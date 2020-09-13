المطار يستقبل اليوم 15 ألف مسافر من جنسيات مختلفة على متن 134 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد، 67 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 67 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 8 آلاف راكبا، ليصبح إجمالى عدد الرحلات 134 رحلة تقل على متنها نحو 15 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر و الوصول تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول حوالي 15الف راكب علي متن 134 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كانت الشركه الوطنية القابضه مصر للطيران أعلنت تسيير 31 رحلة جوية، اليوم الأحد، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من تورنتو، بغداد، نادجمينا، لندن، باريس، ميلانو، ابوجا ،روما، فرانكفورت، امستردام، برلين، ميونيخ، بيروت، الخرطوم، الشارقة، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي ورحلتين الي اسطنبول، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 3500 من راكب من جنسيات مختلفة.