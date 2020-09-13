"تصاعدية الضرائب والخفض للأقل دخلا".. إجراءات الحكومة بـ"ضريبة الأجر"

اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بداية من العام المالي الجاري نظامًا جديدًا لتطبيق ضريبة كسب العمل، يطبق زيادة تصاعدية الضرائب، وتخفيف أعباؤها على الأقل دخلاً عن طريق نظام جديد لضريبة كسب العمل.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أهم المعلومات عن نظام "كسب العمل"، والتي تأتي كالآتي:

1- زيادة تصاعدية الضرائب، وتخفيف أعبائها على الأقل دخلاً عبر نظام جديد لضريبة كسب العمل.

2- زادت تلك المنظومة الإعفاء الضريبي من 15 إلى 22 ألف جنيه سنوياً لكل العاملين بأجر.

3- 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى غير الموظفين.

4- الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه سنوياً أو حتى 2000 جنيه شهرياً معفى من الضرائب.

5- استحدثت الدولة شريحة ضريبية مخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنوياً.

6- خفضت الدولة المصرية كل شرائح ضرائب فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

7- استحدثت الدولة شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه.

8- يستفيد من هذه الإجراءات جميع العاملين بالقطاع الرسمي.

9- تبلغ قيمة الضريبة لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنوياً 2.5%.

10- أصحاب الدخول أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف تكون الضريبة 10%، بدلاً من 15%.

11- أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف تكون الضريبة 15% بدلاً من 20%.

12- أصحاب الدخول أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف تكون الضريبة 20% بدلاً من 22.5%.

13- أصحاب الدخول أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه تكون الضريبة 22.5% كما هي.

14- أصحاب الدخول أكثر من 400 ألف جنيه تكون الضريبة 25%.