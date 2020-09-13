كهرباء جنوب القاهرة: حل مشكلات الفواتير بنسبة 100%

نجح قطاع شبكات وتحكم وإيرادات كهرباء الهرم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في حل المشاكل الواردة من المواطنين بنسبة 100%، بسبب اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على مشاكل أخطاء الفواتير والقراءات غير الصحيحة في أسرع وقت، لتقديم خدمة جيدة بشكل يرضي المستهلكين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ إدارة شبكات وإيرادات الهرم أجرت تحديثا جديدا في آلية تلقي شكاوى المواطنين عن فواتير الكهرباء وقراءات الاستهلاك الشهري للعداد، تتمثل بالتحديث في تخصيص 4 أرقام هاتفية، كل رقم يتبع شركة من شركات المحمول الخاصة الأربع في مصر، ليتمكن كل مشترك من تقديم شكواه عبر الهاتف المحمول على الرقم التابع للشركة ذاتها.

وأشار إلى مراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية بدقة عالية قبل وبعد طباعتها كل شهر بشكل منتظم، قبل عرضها على المشترك، مؤكدا أنّ قطاع شبكات وتحكم وإيرادات كهرباء الهرم انتهى من تنفيذ 100% من الخطة الاستثمارية للتوسعات والإحلال والتجديد الخاصة بالقطاع.

وأوضح أنّ الخطة ساهمت بشكل كبير في استقرار الشبكة وانتظام التيار بقطاع الهرم، وحافظت على جودة التغذية واستمرارها لدى كل القطاعات، إضافة إلى سرعة تركيب العدادات والانتهاء فورا من المقايسات المسددة.

وأكد أنّ القطاع نجح في تقليل زمن الانقطاع من خلال استخدام ماكينات الطوارئ لإنارة المناطق حتى إتمام الإصلاح، مضيفا أنّ كل الأعمال يتم تنفيذها بالجودة المطلوبة وطبقا للمواصفات القياسية المعمول بها.