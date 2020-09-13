تحصيل أقساط القروض بعد انتهاء مبادرة "المركزي" الأربعاء المقبل

كشفت مصادر بالقطاع المصرفي، أنَّ البنوك العاملة في السوق المصرية، تبدأ الأربعاء المقبل، تحصيل أقساط القروض، بعد أن انتهت مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض التي أقرها البنك المركزي في 16 مارس الماضي، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وبحسب المصادر المصرفية، فإن عددًا من البنوك بدأ بالفعل تحصيل أقساط القروض من أول شهر سبتمبر الجاري، حيث يتمّ التحصيل وفقا لمواعيد الاستحقاق الخاصة بكل فرد.

وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك "عودة"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن الاستحقاقات سيتمّ تحصيلها وفقًا لموعد استحقاقها، مشيرًا إلى أنَّه لم ترد إليهم أي تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن تمديد فترة تأجيل اقساط القروض على العملاء، سواء من الشركات أو الأفراد حتى الآن، وسيلتزم البنك بفترة الـ 6 أشهر التي حددها البنك المركزي لتأجيل الأقساط والتي تنتهى في 15 سبتمبر الجاري.

وكان البنك المركزي، أعلن في منتصف مارس الماضي، إلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.

وذكر البنك المركزي المصري أنَّه في ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشخصي، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.