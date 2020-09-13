بدأ اليوم.. شروط وإجراءات التقدم لاختبار القبول بمدارس المتفوقين STEM

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم إجراء اختبار الطلاب للالتحاق بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، وتستمر الاختبارات حتى يوم الأربعاء 16 من الشهر نفسه.

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM

1. الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

2. الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي في ذات العام، والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، حتى لو لم يكن مستوفيًا للشروط، وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.

3. الطالب المتقدم للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، حتى لو لم يحصل عليها، تحجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد بحصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه، وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي، يتم صرف النظر عن نتيجته.

4. الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية، وتمت مناظرة أو معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات، شريطة استيفاء شروط التقدم.

5. الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة غير معادلة للمنهج المصري، حال حصول على شهادة امتحان تحديد المستوى، واستيفاء شروط التقدم.

6. الطالب المصري الذي اجتاز تقييم المشروعات البحثية لامتحانات أبناؤنا بالخارج في القنصليات المصرية، حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

7. الطلاب الحاصلبن على الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

8. طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2019-2020 شريطةاستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر على التحويل.

شروط التقدم للامتحان

1. ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2020 عن 18 عامًا.

2. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2020.

3. أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرة.

4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 274.4 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

5. يتم تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي:

- 150 جنيهًا للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدار المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

- تقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

- لا يقبل السداد بجوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع).

موعد عقد الامتحان

يتم إجراء الاختبار بدءًا من اليوم الموافق 13 سبتمبر الحالي، وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الحالي.

نظام الامتحان

- يعتبر هذه الامتحان "اختبار مسابقة" للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

- يعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي، ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

- يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقًا لرغبات الطلاب.

- بعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس على النحو التالي:

أولًا: اجتياز الطالب لمعيار النجاح في كل مكون من مكونات الاختبار الإلكتروني على حدةٍ، وفقًا لمعيار النجاح الذي يحدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ثانيًا: المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ثالثًا: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم الطالب الذي تم تنسيقه وتسكينه على إحدار مدارس stem بطلب تحويل لأي مدرسة أخرى غير تلك التي تم تنسيقه وتسكينه عليها، حيث أنّ المدارس تعمل بالنظام الداخلي.

مصروفات المدارس

يسدد الطلاب المقبولين بهذه المدارس كالآتي:

أولًا: قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقًا لما تقدر قيمته اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس، وتدرج هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب التقدم.

ثانيًا: المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس، وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب التقدم.

ويعفى طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولًا، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية للدراسة.

يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية ووفق إيصال معتمد من المديرية التابعة لها لكل عام دراسي.

- يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف فقط لكل عام دراسي.

- يتم سداد مبلغ 2000 جنيه مصري قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب.

- لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.