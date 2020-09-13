بدء الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدارس المتفوقين بالقليوبية

تفقد عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، بمحافظة القليوبية، ترافقه هويدا طه، مدير مركز التطوير التكنولوجى، اليوم، الاختبارات الإلكترونية التي تجري للطلاب بإدارة بنها التعليمية، للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي تستمر حتى الأربعاء 16 سبتمبر الجارى.

وقال "فتح الباب" إن هذه الامتحانات تُعقد إلكترونياً عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، مضيفاً أن النتيجة تعلن للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف أن الطلاب يتم امتحانهم في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضية والقدرات الذهنية، مشيراً إلى أن الاختبار يعقد من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة، الالتحاق بهذه المدارس، مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.