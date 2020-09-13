توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة رطب ورياح معتدلة ونشطة

تعتبر حالة الطقس وتنبؤاتها الشغل الشاغل للشارع المصري، خاصة ونحن على أعتاب فصل الخريف، ومرت البلاد في الأيام الماضية بحالة من التغير في الأحوال الجوية، فأصبح الكثيرون ليس لهم حديث إلا عن معرفة كل ما هو جديد عن التلقبات الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد تقرير حالة الطقس على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الـ3 أيام المقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وأضافت الهيئة، أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الاثنين 14 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة الكبري 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى والصغرى 42 والصغرى 28.

الثلاثاء 15 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

الأربعاء 16 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.