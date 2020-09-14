الكشف على 1091 مريضا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية "موسى العربي" مركز بلقاس وجري خلالها الكشف على 1091 مريض على مدار يومي 11 ، 12 سبتمبر الجاري.

وقال مكي، في بيان صحفي، إن القافلة ضمت عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و 2 عياده أطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعظام وعياده نسا وتنظيم أسرة وأسنان، وتم الكشف على 119 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم،

وأضاف أن البيان الختامي للقافلة العلاجية هو : 234 باطنة، و 279 أطفال، و 129 عظام، و 70 جراحة، و 197 جلدية، و 117 نسا وتنظيم أسرة، و 65 أسنان

وأشار إلي توفير 132 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 227 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 133 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، كما تم إصدار عدد 2 قرارات علاج علي نفقة الدولة للمرضي وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى