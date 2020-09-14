5 أسئلة تجيب عن تساؤلات المصريين عن التصويت بانتخابات النواب بالخارج

وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مطالبتها للمواطنين المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، من مطلق الحفاظ على الحق الأصيل لكل مصري مقيم بالخارج في الإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وأكدت أنّ التصويت على انتخابات مجلس النواب 2020 سيكون عبر البريد السريع لمن سجلوا بياناتهم مسبقًا على موقع الهيئة في الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر 2020.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرز الأسئلة التي تجيب عن تساؤلات المصريين بشأن التصويت بانتخابات مجلس النواب في الخارج، وفقًا لما أوضحته الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب في الخارج

تنطلق عملية التصويت في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، للمصريين في دول العالم، عبر البريد السريع، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، بالتوقيت المحلي للدول، والمقرر إجراؤها في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 21 و22 و 23 أكتوبر القادم، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقًا لفروق التوقيت العالمي.

وفي المرحلة الثانية تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقان 2 و3 نوفمبر القادم.

هل يمكن التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 من خارج جمهورية مصر العربية دون التسجيل المسبق؟

ـ حال عدم إجراء عملية التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن يتمكن المواطن من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020.

هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

ـ إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس النواب 2020 فقط، بجولتيها الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.

بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

ـ يتم إرسال رقم على البريد الإلكتروني الذي أدخلته أثناء التسجيل ويمكنك الرجوع إليه.

متى يتم إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الخارج؟

تجرى جولة الإعادة في الجولة الأولى أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر القادم ، للمصريين بالخارج، وفي الجولة الثانية أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل.