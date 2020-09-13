إطلاق أسماء "شهداء الوطن" على 4 مدارس ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم، على إطلاق أسماء 4 من شهداء القوات المسلحة على عدد من المدارس بمراكز إهناسيا وببا والواسطى، وذلك تقديراً للتضحيات التي يقدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة، في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وتمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد رقيب "محمد ساعدي هلة"، على مدرسة "منشأة البديني" الابتدائية، التابعة للوحدة المحلية بـ"العواونة"، مركز إهناسيا، وإطلاق اسم الشهيد "حسن أحمد مبروك"، على المدرسة الثانوية الزراعية بمركز ببا، وإطلاق اسم الشهيد "أحمد محمد الشناوي"، على مدرسة الواسطى الثانوية الصناعية، وإطلاق اسم الشهيد مقدم "أحمد عبدالعظيم بهيج"، على المدرسة الرسمية للغات بمدينة إهناسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار، مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي، مدير المجالس واللجان، وعزة علي خالد، مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2020-2021.