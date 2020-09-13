رئيس الأوبرا يفتتح معرضين فنيين بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا مساء اليوم الأحد، معرضين الأول في السادسة مساء بقاعة صلاح طاهر تحت عنوان (شريط) للفنانة الدكتورة رانيا علام ويحمل المعرض الذي يضم حوالي 70 لوحة فنية رسالة جمالية وتأملية بين الخيال والواقع.

كما يفتتح في السابعة والنصف، بقاعة زياد بكير معرضا بعنوان (فكرة وإبداع) للفنان الشاب محمد محمد علي الطالب بمدرسة النور للمكفوفين بالإسكندرية والحاصل على العديد من الجوائز في مسابقات تابعة لوزارات التربية والتعليم، الآثار والثقافة وشارك في العديد من معارض مكتبة الإسكندرية.