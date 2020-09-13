رسامة ثلاثة قمامصة بالمجلس الإقليمي للأحوال الشخصية بالقاهرة

صلى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير الشهيدة دميانة، ورئيس المجلس الإقليمي الدائرة الأولى للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وكل أفريقيا، القداس الإلهي، اليوم، في كنيسة الشهيد مار مرقس بشبرا الشمالية.

ورسم الأسقفان، ثلاثة من الكهنة الخدام بالمجلس في درجة القمصية، وهم: "القمص يوسف جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالأباصيري بعين شمس، والقمص أثناسيوس يوسف كاهن كنيسة الشهيد جوارجيوس بأبي طاقية بشبرا الشمالية، والقمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير بحدائق القبة".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت في بداية الشهر الماضي، عودة عمل المجلس الإكليريكي المسؤول عن قضايا الأحوال الشخصية "الطلاق والزواج الثاني" في القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بأفريقيا باشتراطات احترازية‎، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المجلس في بيان له، نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على فيس بوك، أنّ الاشتراطات الاحترازية التي سيتم العمل بها تتضمن: "الاتصال هاتفيا مع الكاهن المسؤول عن الملف لتحديد موعد مسبق للاجتماع بحالة الملف، مع العلم أنّه لن يتم استقبال أي حالات دون موعد سابق مع المجلس الإكليريكي‎، وبالنسبة للتصاريح يتصل طالب التصريح الخاص بالملف ويحدد له موعد لاستلام التصريح".

وأكد المجلس أنّه سيبدأ استلام المستندات الخاصة بملفات الأحوال الشخصية ابتداء من يوم 13 أغسطس الحالي، وحدد المجلس رقم 01205079977 للتواصل على واتس آب.