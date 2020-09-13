إخلاء إداري لعقار يشكل خطورة على السكان والمارة بالدقهلية

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس الحي، اليوم الأحد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، قرار الإخلاء الإداري الصادر بشأن العقار رقم 2 في حارة "أبو صالح"، من شارع "بورسعيد"، لما يمثله العقار من خطورة على السكان والمارة والممتلكات.

وتوجهت لجنة مشكلة برئاسة كريمة صديق عبد الغفار، نائب رئيس الحي، ومسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة، وعضو قانوني على ضوء القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، إلى موضع العقار، المكون من دور أرضي به محلات تجارية، و3 أدوار علوية.

وبحسب بيان لحي غرب المنصورة، فقد تمكنت اللجنة، بالتنسيق مع قسم أول المنصورة، من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الكلى للعقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار، لسرعة تنفيذ القرار الهندسي الصادر.