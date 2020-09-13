توقيع الكشف الطبي على 11 مرشحاً لـ"النواب" بالبحر الأحمر

تقدم 11 من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، إلى مستشفى الغردقة العام، لاجراء الكشف الطبي، وفق الاشتراطات التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات.

وحددت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة الانتخابات، مقرين لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، أحدهما مستشفي الغردقة العام، والثاني بالمجلس الطبي المتخصص، على أن تستمر إجراءات الكشف الطبي حتى يوم 26 سبتمبر الجاري، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن المستندات المطلوبة للتقدم لإجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب، تشمل أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الهيئة العامة للانتخابات، ويقوم بملء طلب التقدم وطباعة الطلب، ثم تقديمه إلى لجنة الكشف الطبي.