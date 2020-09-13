"الضرائب": "الموظف لو مرتبه 2000 جنيه معفي من الضريبة"  

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن وزير المالية أكد لا توجد نية على الإطلاق في زيادة الضرائب على الأجل الطويل، خاصة أن هناك استقرار في السياسيات النقدية والمالية.

وأضاف "فؤاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية صدى البلد، أن الوزارة حريصة على عدم زيادة الأسعار وتغيير السياسة الضريبية، موضحا أنه تم زيادة أعداد الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة للمنشآت والممولين الصغار للضعف من 8 آلاف لـ15 ألف.

وأشار إلى أن الموظف كان لديه إعفاء شخصي 7 آلاف جنيه تم زيادة الإعفاء الضريبي له لـ9 آلاف جنيه، "الموظف اللي بيقبض 2000 جنيه في الشهر معفي تماما من الضريبة عن الدخل".

وأوضح أنه تم تعديل قانون الضرائب على الدخل بفرض سعر جديد على الضريبة 2.5% بدلا ما كان يبدأ بـ10% والهدف من ذلك مساعدة جميع الممولين خاصة الصغار منهم ومتوسطي الدخل من الضريبة المستحقة عليهم، مؤكدا أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة في مصر نهائيًا.