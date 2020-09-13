تقرأ في "الوطن" غدا.. "السيسي" يوجه بتكامل قطاعات الدولة لإنجاز مشروعات "سيناء والعوينات وتوشكى"

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الاثنين.. "السيسي" يوجه بتكامل قطاعات الدولة لإنجاز مشروعات "سيناء والعوينات وتوشكى".. و"مدبولي": تكليف من الرئيس بفض التشابك بين "الأوقاف والزراعة" على أراضي المحافظات.

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