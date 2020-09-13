تقرأ في "الوطن" غدا.. "السيسي" يوجه بتكامل قطاعات الدولة لإنجاز مشروعات "سيناء والعوينات وتوشكى"
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الوطن
06:46 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الاثنين.. "السيسي" يوجه بتكامل قطاعات الدولة لإنجاز مشروعات "سيناء والعوينات وتوشكى".. و"مدبولي": تكليف من الرئيس بفض التشابك بين "الأوقاف والزراعة" على أراضي المحافظات.
كما تقرأ.. وزير الدفاع يكرم قادة الجيش المحالين للتقاعد و"سيدة القطار".. وإنشاد وترانيم: مطرانية "العذراء" تحتفل بـ"الهجرة والنيروز".
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