توقيع الكشف الطبي على 9 مرشحين محتملين لـ"النواب" بالعريش

أعلن مصدر بمستشفى العريش العام، اليوم، أن 9 أشخاص من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، بينهم سيدة، تقدموا لإجراء الكشف الطبي بالمستشفى، وفقاً للاشتراطات التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف المصدر أن جميع من تقدموا للكشف الطبي من عائلات العريش، أغلبهم من كبار السن، وسط غياب ملحوظ للشباب، على عكس انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت مؤخراً.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب هذا العام، في ظل عدم وجود اتفاقات مسبقة أو تربيطات بين كبار العائلات حتى الآن.