وزير الرياضة: مصر قادرة على استضافة كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر تستطيع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية، نظرًا لأنها تمتلك القدرات والخبرات التي تؤهلها لذلك.

وحول استضافة مصر، بطولة العالم لكرة اليد، قال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، إن هذه الاستضافة أعطت مصر ثقة كبيرة في قدرتها على استضافة أحداث رياضية دولية أكبر، وبخاصة أنه يتزامن مع أزمة انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هناك لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعضوية 18 وزيرًا مهتمة بالبطولة العالمية وتشرف على تنظيمه.

وأضاف: "التنظيم مهم، والفريق أيضًا يجب أن يكون على أتم الاستعداد، ووفرنا للمنتخب واحدًا من أفضل المدربين على مستوى أوروبا والعالم".

وأردف: "نستعد للبطولة بالحرص والعلم، ونتبع الإجراءات الاحترازية كافة، ونحرص على التعامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية الصحية، ونتابع التواجد الفندقي والتدريب والانتقال من وإلى المباريات، ونتبع المناهج الطبية الخاصة بالمسؤولين الصحيين وكل ما هو جديد على مستوى العالم من تجهيزات، واتباع الحرص والعلم يؤدي إلى التخطيط".