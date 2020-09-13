النيابة العامة تعلن شروط قبول العرائض الإلكترونية

اعتمد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إطلاقَ خدمةَ منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة وميكنة أعمالها.

وأوضح بيان للنائب العام، أن هناك شرطان لقبول تلك العرائض، يتمثلان في تقديمُ البيانات المطلوبة من مقدميها ضمانًا لجديَّة ما تقدموا به، وإثبات صفاتهم فيها بإرفاق صور المستندات الدالة على ذلك.

وأكد البيان، لن تقبل من بين تلك العرائض طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر في الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من النيابة العامة وترتبط بمواعيد إجرائية، كل ذلك حفاظًا على عدم إهدار الحقوق بفوات تلك المواعيد الإجرائية المقررة قانونًا لمثل هذه الإجراءات، والتي يظل حقُّ مقدمها فيها مكفولًا فقط بتوجهه مباشرة إلى مكتب النائب العام أو النيابة المختصة، كما ستلتفت النيابة العامة عن العرائض التي تخرج عن اختصاصاتها وأعمالها.