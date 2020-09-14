بناءً على رغبة الجمهور.. "القاهرة تياترو" تستأنف عرض "وش البركة"

تستعد فرقة "القاهرة تياترو" لاستئناف عروض مسرحية "وش البركة" بعد نجاحها الكبير خلال الموسم الأول، وبناءً على طلب الجمهور.

ومن المقرر عرضها يوم 30 من سبتمبر الحالي على مسرح «هوسابير» في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويتناول العرض أحداث مصر ما قبل 1919 حتى الآن بشكل درامى كوميدى، ويسلّط الضوء على التغيرات التي شهدتها البلاد آخر 100 عام، ومن المقرر عرضها يوم 20 من ديسمبر الحالي على مسرح "الهوسابير" في تمام الساعة السادسة مساءً.

والمسرحية من بطولة محمد فاروق باسل مالك، هايدي نصر، ايسو، عمر عبد العزيز، احمد نعيم، اية محى الدين، رنا اشرف، أحمد اورتيجا، محمد ياسر، جنى كامل، مريم ياسر، آية مساعد، سلمى، محمد السيد، شهاب. العرض عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، إعداد وإخراج وبطولة محمد فاروق.