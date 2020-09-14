رقد في تابوت وتنبأ بوفاته.. شقيق "نور" يروي اللحظات الأخيرة في حياته

كشف عماد رشاد، شقيق "نور"، تفاصيل وفاة أخيه بعد 5 أيام من تصوير نفسه داخل تابوت، قائلا إن شقيقه فور وصوله من العمل أخبر والدته بأنه يشعر بآلام في صدره، فقرر أن يطلب سيارة إسعاف لنقله للمستشفى فوجد حالته تسوء أكثر وخلال نقله للسيارة "لقيته انتهى خالص".

وأضاف "رشاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه نقله للمستشفى ولكن لا يصدر صوت أو يتنفس "وشه وقف" وبعدها توفى، نافيا تناوله دواء للصداع، لافتا أن الفقيد لديه طفلان "احنا في حالة يأس، مش عارفين إزاي دة اتخطف مننا كدة"، مؤكدا أنه كان يواظب على الصلاة.

وتابع: "كان حاسس أنه هيتوفى عشان كدة نزل الصورة دي، كان عنده إيمان وعارف إن أخرتنا في الصندوق دة ومش هناخد معانا حاجة".