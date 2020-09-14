عرض الجزء العاشر من "جيش الشمس" بمكتبة القاهرة الكبرى

فى إطار استئناف فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، عرض بمكتبة القاهرة الكبرى الجزء العاشر من الفيلم الوثائقى "جيش الشمس"، بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

وأوضح ياسر عثمان، أن المكتبة تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات ضمن برنامجها الشهرى، وتعرض فى السبت الثاني من كل شهر فيلم وثائقى عن حقيقة بطولة وفداء من أجل وطننا الغالي مصر، بهدف ترسيخ القيم المصرية الأصيلة، وتعريف جيل الشباب بتضحيات وبطولات الجيش المصرى.

"جيش الشمس" ضمن سلسلة أفلام "رجال من ذهب" من إعداد وإخراج اللواء أركان حرب محمد محمود عمر، والتى توثق عدد كبير من بطولات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، من أجل استلهام روح حرب أكتوبر المجيدة، وبث معانى البطولات والفداء فى نفوس النشء والشباب، وسماع قصص وروايات البطولات من أبطالها الحقيقيين .

حضر الندوة اللواء محمد بيومى من أبطال سلاح النقل، واللواء حازم عبد اللطيف بطل معركة المزرعة الصينية، والعميد محمد يوسف من المخابرات الحربية، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، وأقيمت الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة .