"فرّقتهما ظروف النشأة وجمعهما القفص".. اليوم محاكمة شيماء ومازن

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين مازن الطاهر وشيماء شاكر، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة، وإتاحتها للجميع.

وأفاد أمر إحالة المتهمين أنهما، في غضون شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرا على حساباتهما الإلكترونية، مقاطع مصورة وصور، تضمنت تعديا على المبادئ والقيم، وأتاحا للكافة الاطلاع عليها.. وقررت المحكمة الاقتصادية، الجلسة الماضية، التأجيل للغد، لإحضار المتهمين من محبسهما.

مفارقات عدة في هذه القضية، لعل أهمها هو الفارق الاجتماعي بين المتهمين، وهو ما اتضح من خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة معهما، حيث قال المتهم مازن الطاهر فى التحقيقات: "أنا باخد من أبويا 250 جنيه يوميا ومش مخليني عايز حاجة" كما تظهر على صوره ملامح الثراء.. بينما قالت شيماء شاكر في التحقيقات إن شقيقتها التى تعمل فى دبي تتولى الإنفاق عليها بعدما أقعد المرض والدها عن العمل، فضلا عن حبس شقيقين لها، وانعزال الثالث عن الأسرة، فضلا عن معاناتها من التنمر، الذي دفعها لارتكاب أفعال خاطئة_ بحسب اعترافاتها.

سجل حافل من الوقائع، جمع المتهمين سويا في قضيتين، الأولى هي المتعلقة بالتعدي على المجني عليها منة عبد العزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة للقضية الحالية وهي قضية التحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

أما القضية الأولى المتعلقة بـ منة عبد العزيز، نسبت النيابة لهما وآخرين، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.

وفي التحقيقات التي جرت معهما، نفى "مازن" قيامه بتصوير المجني عليها منة عبدالعزيز بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى "بيشوي"، مؤكدا أن "شيماء" هي التى قامت بالتصوير، من ناحيتها، قالت "شيماء" في التحقيقات، إنها لم تصور الفيديو ملقية الاتهام على "مازن"، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد سويعات من نشره.

وفي القضية الثانية التى تحمل رقم 1319 لسنة 2020، أحالتهما جهات التحقيق، للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضدهما، وتمكّنت الشرطة من القبض عليهما، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهما ونسبت لهما اتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.