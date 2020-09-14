للأرامل والمطلقات.. الأوارق المطلوبة لإصدار بطاقة تموينية

منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الحق لـ"الأرملة والمطلقة"، لاستخراج البطاقة التموينية ، بعد وفاة زوجها للأرملة، وطلاقها من رب الأسرة للمُطلقة، حيث تسمح الوزارة للأرامل والمطلقات بإصدار بطاقات تموينية، ضمن الفئات الأكثر احتياجًا التى تدعم الدولة الحصول على بطاقات لها، وتقدم "الوطن" شروط التقديم للبطاقات التموينية للأرامل والمطلقات

خطوات استخراج البطاقة التموينية للأرامل

تتقدم إلى مكتب التموين التابع لها جغرافيا بصورة من شهادة وفاة زوجها، وصورة من بطاقتها

إذا كان لديها أولاد، تقوم بإرفاق صور شهادات ميلاد الأبناء بشهادة الوفاة وبطاقتها الشخصية

تقوم بتسجيل رقم هاتفها المحمول أثناء ملء البيانات بالاستمارة، لكي يتم إخطارها بموعد صدور البطاقة

تتلقى فور تسملها البطاقة، الرقم السرى الخاص بها على هاتفها، لتقوم بتفعيل البطاقة والصرف من البقال التمويني.

خطوات استخراج البطاقة التموينية للأرامل

** تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، وصورة من بطاقة التموين المقيدة عليها سابقا، وقسيمة الطلاق لإثبات عدم صلتها بهذه البطاقة

** يحق للمطلقة استخراج بطاقة تموينية جديدة لها ولأولادها التابعين لحضانتها، حال حصولها على حكم بحضانة الأطفال

** تقوم بتسجيل رقم هاتفها المحمول اثناء ملئ البيانات بالاستمارة، لكي يتم إخطارها بموعد صدور البطاقة

تتلقى فور تسملها البطاقة، الرقم السرى الخاص بها على هاتفها، وتبدأ المطلقة في صرف المقررات التموينية بداية من الشهر التالى للقيد.

"التموين": صرف الكمامات إجباريا على بطاقات التموين بسبب "عدم الالتزام"

أكد أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي قرر صرف 4 كمامات بشكل إجباري على البطاقة التي تشتمل على 4 أفراد فأكثر وبشكل اختياري للبطاقة التي تشتمل على 3 أفراد فأقل، وذلك حرصًا من الحكومة على سلامة المواطنين في ظل تزايد إصابات فيروس كورونا.

وأضاف الزايد، في تصريحات صحفية لاحظنا عدم التزام البعض بارتداء الكمامات وعدم الوعي الكافي بخطورة المرحلة، وبعد أن أصبحت الكمامة هي التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن واقع الإحساس بعظم المسؤولية جرى اتخاذ هذا القرار".

وتابع، أن البطاقة التموينية لها قدرة وفاعلية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية والضرورية، وتشتمل على 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم، لهذا جرى اتخاذ هذا القرار حرصًا على صحة المواطنين.