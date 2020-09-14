السوشيال ميديا تطالب بتكريم غواص الخير.. و"المالحي": شايل روحي على كفي

دائمًا ما يكون هناك بطل لكل حدث، ومع تعاقب الأحداث اليومية يظهر هؤلاء الأبطال ويحتفي بهم الجميع، بقدر أهمية الحدث، وسط سعي الدولة الدائم لتكريم كل شريف يساعد غيره، في حين يظل هناك أبطال يعملون دون صخب، يمارسون أعمالهم البطولية في الظل، ضوضائهم هي ما ينجزونه، وصخبهم هو عملهم الصالح، دون تكريم من الناس، من بينهم الغواص إيهاب المالحي.

إيهاب سعد المالحي، غواص محترف وقائد فريق غواصي الخير، رجل خمسيني، يقتطع من أيام عمله، ليتفرغ لمهمته الأكبر وهي إنتشال جثامين الغرقى، الذين لعبت بهم الأمواج وابتلعتهم مياه البحار، ليستبدل الدموع والعويل مع أهل المتوفى على فقدان جثمان غريقهم، إلى كلمة "الحمد لله" بنبرة راضية، بأن جثته ظهرت، وسيتم صلاة الجنازة عليها.

وسط أحداث الغرق التي ظهرت في الآونة الأخيرة، برز الدور البطولي لـ"المالحي"، والذي أشاد به أهالي الغرقى، الذين توسلوا له لانتشال جثث ذويهم، ليجلس على الشاطئ أياما عديدة جبرًا لخاطرهم، وأبرزهم الشاب "شادي"، وآخرين.

السوشيال ميديا تطالب بتكريم غواص الخير: مكافأة في الدنيا

مواقع التواصل الاجتماعي استشعرت أهمية الدور الذي يقوم به غواص الخير، وطالبت بتكريمه كبطل قومي يساهم في مساعدة الغير بالمجان، فقد كتبت إحدى الصفحات عبر "فيسبوك": "في غطاس بقالو سنوات بيطلع الناس اللي بتغرق في كل المحافظات بدون أي مقابل وبيسيب شغله وبيته عشان يبرد نار أهل الغرقانين عشان يستخرجلهم جثامين أولادهم، هو من انتشل جثمان غريق استانلي وغريق إدكو وحالات الغرق بشاطئ النخيل وغيره وغيره، هو مش منتظر حاجة من المجتمع، بس المفروض إحنا نكرم هذا الراجل كابتن إيهاب المالحي".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع المنشور عنه، فقال أحدهم إنه "يستحق الإشادة وكل التحية والتقدير"، فيما وصفه آخر بأنه "بطل شايل روحه على كفه"، بينما طال أحدهم بتكريمه "ربنا يجازيه خير بس برضه مكافأته في الدنيا لازم".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع المنشور عنه، فقال أحدهم إنه "يستحق الإشادة وكل التحية والتقدير"، فيما وصفه آخر بأنه "بطل شايل روحه على كفه"، بينما طال أحدهم بتكريمه "ربنا يجازيه خير بس برضه مكافآته في الدنيا لازم".

غواص الخير: مش باخد فلوس على شغل الغطس.. كفاية عليا دعوات الناس

من جانبه، يرى "المالحي" أنه يقوم بذلك لوجه الله دون النظر إلى أي مقابل، فقط ما يسعده هو نظرة الرضا وزالحمد في عيون أهل الغؤيق، ودعوة من قلب أم برد لتوه برؤية جثة نجلها، "بعمل كل حاجة لله من غير قرش".

وأضاف غواص الخير لـ"الوطن"، أنه يعمل برفقة فريق كبير من أفضل غواصين مصر، في جميع المحافظات، يتفانون في إنقاذ الغرقى وانتشال الجثث، "الواحد بينزل البحر حاطط روحه على كفه، مش هامه حاجة غير إنقاذ الغريق وإنه يطلع بجثته لأهله اللي مستنيين على الشاطيء".

وأشار إلى أن التكريم الذي يريده هو توعية المواطنين بعدم النزول للمياه في الشواطئ دون وجود منقذين، "طول ما الناس بتنزل الشواطيء بالأعددا الكبيرة دي من غير وجود منقذين، هنلاقي حالات غرق كتير، أنا مبلاحقش عليهم، حرام الأرواح اللي بتروح دي، ولازم نوعي الناس ونوفر منقذين للشواطيء".

وتابع: "بشكر كل اللي طالبوا يبتكريمي واتمنى من ربنا يتقبل دعواتهم ليا".