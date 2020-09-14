"شايفة الدائري".. تفاصيل أرض مسجد أبوالخير بعد اتهام صلاح دياب بسرقتها

كشفت مصادر لـ"الوطن"، تفاصيل قطعة الأرض المخصصة لمسجد، والتي اُتهم رجل الأعمال صلاح دياب، بالاستيلاء عليها، وبناء مبنى عليها تابع لإحدى مصانعه للمنتجات الخشبية، موضحة أنَّ قطعة الأرض محل الاتهام توجد بالمنطقة الصناعية بالبساتين، واستولى "دياب" على مساحة 500 متر منها، ومن ذلك من أصل مساحة قطعة الأرض رقم 1104 والتي تبلغ 804 متراً.

وبحسب المصادر، فإنَّ صلاح دياب، استولى على قطعة الأرض التابعة لمسجد حكومي يحمل اسم "أبو الخير"، بغرض أعمال توسعة خاصة بمصنعه، مشيرة إلى أنَّ قطعة الأرض تقع في أحد الأماكن المميزة بالمنطقة الصناعية بالبساتين، وتطل على الطريق الدائري.

الإزالة والغرامة.. عقوبة تنتظر صلاح دياب بعد البناء على قطعة أرض مسجد

وأوضحت المصادر، أنَّ قطعة الأرض الخاصة بالمسجد تدخل ضمن مخالفات البناء على أراضي مخالفة، لافتة إلى أنَّ البناء عليها يأتي تجاوزًا للقانون واحتيالًا، ويستلزم الإزالة ودفع غرامة يتمّ تقديرها وفق سعر المتر بالمنطقة، فضلاً عن عقوبة الاستيلاء على أرض بعقود غير سليمة.

وأفاد قسم المساجد بوزارة الأوقاف، في خطاب للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن مسجد "أبو الخير"، الذي استولى صلاح دياب على قطعة أرض ملحقة به بحسب الاتهام، مسجد حكومي.

وكانت إدارة مباحث الأموال العامة، وجهت اتهامات جديدة إلى رجل الأعمال صلاح دياب، بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لوزارة الأوقاف، والتعدي على أراضي الدولة، مبينة أنَّ صلاح دياب استولى على قطعة أرضٍ مخصصة لمسجد بعد شرائها من شركة قناة السويس بعقد ابتدائي رغم عدم بيع مالكها الأصلي لها، إضافة إلى التعدي على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من حسن مندور عبدالعزيز مندور مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية "كوين"، يتهم فيه صلاح دياب صاحب مصانع "لابوار"، بشراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية والمملوك آنذاك لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس، بالتواطؤ مع مسؤولي البنك بـ12 مليونًا و800 ألف جنيه، في حين أن المصنع يبلغ سعره آنذاك أكثر من 70 مليون جنيه.

كما اتهم "مندور"، في بلاغه، دياب بالاستيلاء على أرض مخصصة ملحقات مسجد بالمكان ذاته في المنطقة الصناعية بالبساتين، وبنى على تلك الأرض بالمخالفة للقانون، وبإجراء التحريات بمعرفة إدارة الأموال العامة ومخاطبة الأجهزة المختصة تبين صحة المعلومات.