مصدر: القاهرة تلقت 16 ألف طلب تصالح من أصل 29 ألف مخالفة

قال مصدر في محافظة القاهرة، إنّ أحياء العاصمة تلقت أكثر من 16 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، والحصول على مبالغ جدية تصالح بنحو 400 مليون جنيه، موضحا أنّ القاهرة بها نحو 29 ألف عقار مخالف، وتوجد داخل بعض العقارات أكثر من مخالفة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها لتلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الحالي، وللتيسير على المواطنين مع قبول أي أوراق وسداد جدية التصالح 25% وفق المساحة المحددة، على أن تستكمل المستندات الخاصة بإجراءات التصالح في غضون شهرين لإتاحة الفرصة للمواطنين.

وفي وقت سابق، أكدت محافظة القاهرة وجود 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة، بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة لسرعة فحص الطلبات، وبينها 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية، ولجنتين بالمنطقتين الغربية والشمالية، فضلا عن 4 لجان بواقع لجنة بمناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن.

وأشارت إلى تخفيض قيمة التصالح للمرة الثانية لمراعاة البعد الاجتماعي، مشيرة إلى خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح حال قبول الطلب وفقا للقانون، مع إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب، والتظلم أمام اللجنة المشكلة طبقا للقانون في المواعيد المحددة حيث يجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وحال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي سدده.

يذكر أنّ قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، حدد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح في مخالفات حسب المساحات كالتالي، المساحة حتى 250 مترًا و500 جنيه في المدينة، و125 جنيهًا في القرى وتوابعها والمساحة من 250 حتى 500 متر، وألف جنيه في المدينة، وو250 جنيهًا في القرى، والمساحة من 500 حتى 1000 متر مربع، و2000 جنيه في المدينة، و1000 في القرى، والمساحة من 1000 متر حتى 2000 متر مربع و3000 جنيه في المدينة و2000 في القرى وتوابعها.

وحدد كذلك المساحة أكبر من 2000 حتى 4000 متر مربع و4000 جنيه في المدينة و3500 في القرى وتوابعها، والمساحة أكبر من 4000 متر مربع و5000 جنيه في المدينة و5000 في القرى وتوابعها.