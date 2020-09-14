ضبط 6000 كبسولة ليرولين مخدر بحوزة طبيب بيطرى صادر ضده أحكام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى العقاقير المخدرة .. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 6000 كبسولة ليرولين " من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ومدرجة بجدول المخدرات" – مبلغ مالى) حوزة ( طبيب بيطرى - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سرقة ، تبديد " ) وذلك عقب قيامه بعرض أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك " وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون ، حيث تم إستدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والإتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه .. وبمواجهته إعترف بقيامه بعرض الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك " من خلال عدة صفحات وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى 0

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .