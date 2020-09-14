تعرف على مناطق قطع المياه في العبور

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 7 مناطق بـ مدينة العبور الجديدة، نظرا لأعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.

وتستعرض "الوطن" أماكن قطع المياه بمدينة العبور، ونصائح عند قطع المياه، وأرقام الشكاوى الخاصة بشركات المياه، وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مناطق قطع المياه بالعبور

من المقرر قطع المياه بالعبور عن المناطق التالية:

ـ جمال عبدالناصر ومتفرعاته.

ـ مدينة قباء.

ـ عمارات الفاروقية.

ـ قطاع الأمن المركزي.

ـ تقسيم عمرو بن الخطاب.

ـ اسكانات السلام المختلفة.

ـ النهضة بالكامل.

موعد قطع المياه

يتم قطع المياه من الثلاثاء 15 سبتمبر من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء 16 سبتمبر، ببعض المناطق.

وكان جهاز تنمية مدينة العبور أعلن قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عن مدينة العبور وبعض المدن الجديدة بسبب أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

والمناطق التي ستقطع عنها المياه في المدن الجديدة كالتالي:

ـ مدينة العبور.

- المناطق التي تتغذي من رافع رقم 2 المغذي للمياه لمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك مدن الشروق وبدر والعبور الجديدة.

- المناطق التي تتغذي من خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة السلام والنهضة.

طرق تقديم شكاوى المياه

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- جرى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وطالبت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.