تعيين هاني الشامي عميدا لتجارة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، صدور القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور هاني مصطفى حسن الشامي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا، عميداً للكلية.

حصل الدكتور هاني الشامي على بكالوريوس التجارة شعبة الاقتصاد من كلية التجارة جامعة طنطا في مايو 1990، وعين معيداً بقسم الاقتصاد في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي في سبتمبر 1997، ثم حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد عام 2008 من جامعة Surrey بالمملكة المتحدة.

وتدرج "الشامى" في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة جامعة طنطا عام 2013، ودرجة أستاذ عام 2018، وتولى العديد من المناصب الإدارية، أهمها رئيساً لقسم الاقتصاد عام 2018، والمنسق العام لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية بجامعة طنطا، اعتبارا من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2019.