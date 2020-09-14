إقامة 88 معرضا للأثاث والأجهزة الكهربائية لتوزيعها بالمجان في البحيرة

أكد عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل، والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بقرية النجيلي بمركز ومدينة أبو المطامير.

وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربائية عبارة عن "ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، بوتاجازات"، بالإضافة إلى توزيع ملابس وقطع أثاث للمنازل من أنتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر، تم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

لافتاً إلى إنه تم حتى الآن تنظيم 88 معرضا، لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بنطاق المحافظة، وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.