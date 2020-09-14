نائب الإسكندرية يتقدم بطلبي إحاطة عن مخالفات البناء وشقيقه يخالفهم

حالة من التناقض غلفت أداء النائب عمر الغنيمي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء، فبينما كان النائب يتغيب أحيانا عن حضور مناقشات القانون داخل لجنة الإسكان، كان يتقدم بطلبات إحاطة أو يصدر بيانات للتعليق على مناقشات واقتراحات القانون وخاصة بمخالفات البناء أو التصالح على مخالفات البناء خلال الدورة البرلمانية الماضية، منها ما كان بشأن سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع بناء على آخر تصوير جوى عام 2017، على ألا يتم التصالح في العقارات التي بنيت بعد هذا التاريخ.

وفي الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب التدخل في قضايا التصالح الخاصة بالنواب وأقاربهم كان النائب عمر الغنيمي يصدر بيانات عن الأحوزة العمرانية، ويشدد على أنها تعد هي مفتاح قانون التصالح في مخالفات البناء الذي نوقش في اللجنة وبدأ تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أنه بدون اعتماد الأحوزة ستكون هناك أزمتان الأولى هي أن أكثر من نصف المخالفات لن يشملها القانون، لأنها خارج الأحوزة العمرانية وبالتالي لن يكون القانون قد أدى الغرض الذي جاء من أجله.

وحذر الغنيمي في بيان آخر من شبهة عدم دستورية القانون في حالة عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لو جرى التصالح على أراضي تم البناء عليها بالمخالفة للقانون.

وتابع: لتعارض ذلك مع المادة 29 من الدستور التي تنص على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعدي عليها جريمة تستوجب المحاسبة، ولهذا لابد من سرعة اعتماد الأحوزة قبل الموافقة على القانون، لمنح المواطنين مهملة لسرعة التصالح خاصة وأن القانون سيجري تطبيقه لمدة عام واحد فقط، مطالبًا بمصادرة جميع المباني التي بنيت بعد التصوير الجوى الأخير في شهر يوليو عام 2017.

وأضاف: لتفادي شبهة عدم الدستورية لابد أن تدخل هذه الأراضي في كردونات المباني، والأحوزة العمرانية خاصة للكتل السكنية المتاخمة للمباني السكنية القديمة.

وتقدم "الغنيمي" بطلب إحاطة آخر خلال الدورة البرلمانية الماضية جاء فيه أن البناء على الأراضي الزراعية وفقا للدستور جريمة، ولكن هناك الكثير من المباني المخالفة والتي بلغت جميعها أكثر من 1.8 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية أراضٍ أصبحت غير صالحة للزراعة نهائيًا، ولهذا لابد من تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الأراضي وفي حال ثبوت أنها من الممكن أن تعود صالحة للزراعة مرة أخرى يجري إزالة المبنى المخالف نهائيا.

وأكد أن هناك العديد من القرى التي تتمتع بكامل المرافق والخدمات، وأصبح من المستحيل أن تعود للزراعة مرة أخرى ولا بد أن يشملها قانون التصالح.

وتقدم الغنيمي باقتراح لتحصيل من 3 إلى 5% من قيمة الوحدات المخالفة على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع قانون التصالح في المخالفات الجديد الذي جرت مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ورفض النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب، التعليق على نائب الإسكندرية، وقال هو صاحب الحق في الرد على مشكلة شقيقه واتخذنا مبدأ عدم الاستثناء كنواب مشرعين للقوانين، فلا يجوز أن نشرع القانون ونتجاوزه باستثناء.

وأضاف أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التي حظيت باهتمام الشارع المصري، مناشدًا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح، وأصبح "هناك العديد من التيسيرات في القانون، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة عازمة في مسألة القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائي بصورة نهائية".

وأوضح العقاد في بيانه، أن التشريع به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة التصالح للمتر المسطح، ووضع حد أدنى وحد أقصى مراعاة للبعد الاجتماعي والموقع الجغرافي، مرورًا بتقسيط قيمة المخالفة، والتظلم في حال رفض قبول الطلب