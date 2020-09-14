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محمود مسلم

"علاء حلويش" عميداً لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
03:42 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
جامعة طنطا

جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا اليوم، عن صدور قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور علاء محمد طه حلويش، الأستاذ بقسم المنازلات والرياضات الفردية، ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث، عميداً للكلية.

حصل الدكتور "علاء حلويش" على بكالوريوس التدريب الرياضي من كلية التربية الرياضية جامعة طنطا عام 1989، وعين معيداً بها في ديسمبر من نفس العام، وحصل على درجة الماجستير في الكاراتيه، من جامعة طنطا، عام 1993، ثم درجة الدكتوراه في الكاراتيه عام 1997.

تدرج "حلويش" في الوظائف العلمية بالجامعة، حتى حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2005، ودرجة أستاذ في أكتوبر 2012.

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