خطوات التأكد من مصداقية المواقع الإلكترونية: عشان بياناتك متتسرقش

يوجد عبر الإنترنت الكثير من المواقع المؤذية التي قد تضرك أو تستغلك بشكل أو آخر، وتظهر هنا أهمية تعلم قدر أساسي من قواعد الأمان الإلكتروني والتحقق من المواقع الإلكترونية قبل استخدامها أو إمدادها بأي من معلوماتك الشخصية أو الدفع لشراء المنتجات من خلالها والدخول إليها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وتستعرض "الوطن" أبرز النصائح التي تمكنك من التحقق من مشروعية المواقع الإلكتروني وفقًا لموقع "ويكي هاو" على النحو التالي:

ابحث عن اسم الموقع الإلكتروني

في واحدة من محركات البحث واطلع على النتائج، إذا كان يوجد أي خطر محتمل نتيجة استخدام هذا الموقع، فسوف تكون قادرًا على اكتشاف ذلك من خلال فحص سريع للنتائج الموجودة في عملية بحث عادية باستخدام جوجل أو أي محرك بحث آخر.

انظر إلى نوعية الاتصال الخاصة بالموقع الإلكتروني

عادة ما يكون الموقع الإلكتروني الذي يستخدم اتصال "https" أكثر أمنًا، وبالتالي أكثر جدارة بالثقة، مقارنة بالمواقع التي تعتمد على الاتصال التقليدي الشائع "http"، يرجع السبب وراء ذلك إلى أن شهادة الأمن التابعة لاتصال "https" أكثر حزمًا ونادرًا ما تلجأ المواقع غير الشرعية إلى التلاعب عليها.

اطلع على وضعية الأمن الخاصة بالموقع

من خلال شريط العنوان في المتصفح الخاص بك، إذ تعمل غالبية متصفحات الإنترنت على إظهار أيقونة قفل أخضر على يسار رابط الموقع الإلكتروني في شريط العنوان للإشارة إلى أنه موقع آمن الاستخدام.

احكم على مستوى اللغة المستخدمة في محتوى الموقع

سواء كان الموقع باللغة الإنجليزية أو العربية، فإن الموقع الإلكتروني الجدير بالثقة سوف يهتم للغاية بالجودة اللغوية للمحتوى المكتوب، فإذا لاحظت عددًا كبيرًا من الأخطاء الإملائية أو الجمل غير المفهومة أو الأخطاء في القواعد النحوية، فعلى الفور يجب أن تعمل مستشعرات الخطر في رأسك وتفكر أكثر من مرة قبل الاستمرار في استخدام هذا الموقع.

راقب الإعلانات المزعجة

إذا وجدت نفسك في موقع إلكتروني يحتوي على عدد لا نهائي من الإعلانات التي تزحم كل جوانب الصفحة أو الإعلانات التي تقوم بتشغيل الصوتيات أو الفيديو بشكل تلقائي أو إعلانات النوافذ المنبثقة المزعجة، فهذه إشارة مؤكدة في أغلب الأحيان إلى أنه موقع غير جدير بالثقة. فكر في إيجاد بديل آخر في الحال، بمجرد ظهور أي نوع من الإعلانات التالية في الموقع.

حاول الاتصال بالموقع

تحتوي غالبية المواقع الإلكترونية على صفحة يستطيع من خلالها المستخدمون على إرسال الأسئلة والتعليقات والتواصل حول أي أمر أو آخر مع صاحب الموقع الإلكتروني، واحرص على الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني إلى الجهة المالكة للموقع من أجل التحقق من شرعيته، قبل الاستمرار في الاعتماد عليه واستخدامه.