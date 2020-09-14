هل تنطبق تخفيضات التصالح بمخالفات البناء على نظام التقسيط؟

أعلنت وزارة الإسكان تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة.

وخلال ساعات شهد قرار وزارة الإسكان الخاص بتخفيض مقابل التصالح حالة من الجدل حول مدى تطبيقه على نظام التقسيط الخاص بمقابل التصالح أم أنها ستكون مقصورة فقط على الدفع الكاش.

من جانبه أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن قرار تخفيض مقابل التصالح، الخاص بقرار وزارة الإسكان الأخير، سيطبق بالمدن الجديدة بغض النظر عن طريقة الدفع سواء كانت تقسيط أو كاش وأي مواطن شيتقدم بطلب تصالح سيتمتع بهذا التخفيض.

وأضاف خطاب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من هذا القرار هو التخفيف على المواطنين وتشجيعهم على التصالح، لذلك فالقانون الحالي فرصة جيدة جدا للمواطنين يجب أن يستفيدوا منها بشكل سريع.

وتبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة، كالتالي، 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25% بمدينتى بدر، و15 مايو، و15% بمدينة الشيخ زايد، و20% بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25% بمدينة سفنكس الجديدة، و20% بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة).

كما تبلغ نسبة التخفيض 25% بالمدن الجديدة التالية (السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة).