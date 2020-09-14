إقامة عزاء عزمي مجاهد في إستاد المنصورة بحضور رؤساء الأندية

استقبل الرياضيون بمحافظة الدقهلية، واجب العزاء في الإعلامي الكبير الكابتن "عزمي مجاهد" المتحدث الإعلامي ومدير إدارة المتابعة للإتحاد المصري لكرة القدم السابق، اليوم، بإستاد المنصورة الرياضي.

حضر العزاء، المحاسب جلال غازي، رئيس مجلس إدارة إستاد المنصورة، وفتحي عوض الله، رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، واللواء إبراهيم مجاهد، رئيس نادي المنصورة الأسبق، والكابتن سامي الطحان رئيس لجنة حكام الدقهلية، وعدد كبير من كبار الرياضيين وزملائه.

ويعد "مجاهد" من رموز النادي في الكرة الطائرة، لاعبًا ومدربًا، وتقلد عضوية المجلس في أكثر من دورة.