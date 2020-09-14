رسميا.. البنوك تبدأ مخاطبة العملاء بسداد مستحقاتها الأربعاء

بدأت البنوك المحلية في مخاطبة عملائها لإعلامهم بانتهاء مدة تأجيل الأقساط التي مر على تفعيلها نحو 6 أشهر منذ شهر مارس الماضي.

ونصت رسالة البنك الأهلي: "عميلنا العزيز نظرا لقرب انتهاء مدة تأجيل خصم الاستحقاقات الائتمانية وفقا مبادرة البنك المركزي المصري، يرجى العلم بأنه اعتبارا من 2020/09/16 سيتم معاودة تحصيل الأقساط التي ستستحق عليكم وفقا وتواريخ السداد المرحلة. للاستعلام عن قيمة الأقساط يمكنكم زيارة موقع البنك www.nbe.com.eg الخدمات الذاتية. تطبق الشروط والأحكام".

وتنتهي، غدًا الثلاثاء، مبادرة البنك المركزي التي أُطلقت منتصف مارس الماضي ولمدة 6 أشهر لمجابهة فيروس كورونا، والمتعلقة بعدم تحصيل أي رسوم على السحب من ماكينات الصرف الآلي، حيث تستعد البنوك المصرية للعودة إلى تطبيق عمولات ورسوم تعاملات السحب والإيداع للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بداية من غد 15 سبتمبر.

وبالتزامن مع انتهاء هذه المبادرة، تنتهي أيضًا عدد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزي منذ ظهور فيروس كورونا، وعلى رأس مبادرة تأجيل أقساط القروض التي تم أُطلقت أيضًا في منتصف مارس.