حماية المستهلك: تلقينا 1500 شكوى في المجال العقاري خلال 15 يوما

أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على أنه لا يمكن ترك المواطن عرضة للنصب في المجال العقاري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجهاز تلقى 1500 شكوى بشأن العقارات خلال 15 يوما فقط.

واضاف "سمير"، في تصريحات مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الجهاز بصدد اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين والذين ينصبون على المواطنين تحت مسمى المطور العقاري، حيث يتم رصد المتلاعب منهم واتخاذ الإجراءات ضدهم.

وتابع أنه يتم مراجعة الشكاوى التي تصل للجهاز كلها، موضحا أن أغلب الشكاوى تكون بسبب تأخير تسليم الوحدات السكنية أو بيع تجمع سكني مخالف للمواطن، أو مختلفا عن المواصفات المتفق عليها.