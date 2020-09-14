عودة الحركة لزراعي "بنها" بعد اصطدام سيارتين أمام قرية "كفر الجمال"

أعادت إدارة مرور القليوبية حركة السيارات علي الطريق أمام مزلقان قرية كفر الجمال، دائرة مركز طوخ، اليوم، بعد توقف دام لمدة ساعة كاملة، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي، دون خسائر بشرية أو إصابات.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير الأمن، إخطارًا من العميد عبد العظيم سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بتوقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي اتجاه "بنها – القاهرة" أمام مزلقان قرية "كفر الجمال" دائرة مركز طوخ.

انتقلت قوة أمنية للمعاينة، وتبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي من الخلف نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الملاكي وتوقفها فجأة بوسط الطريق، فاصطدمت بها السيارة النقل من الخلف، دون خسائر بشرية أو إصابات، وجرى رفع السيارة إلى جانب الطريق بعد تعطله قرابة ساعة.