حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

علم الأبراج يرتبط بعالم الفلك، وتستعرض "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق قراءات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وقد يدفعك ذلك للغضب والانفعال سريعا.. تأن وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمكنك اليوم أن تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وموقفك المالي ولا تتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات وقد يدفعك ذلك لتوطيد علاقات عائلية وعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على فرض إرادتك ورغباتك بكل ذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالحذر والعمل في صمت والاحتراس من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تجد أنك تميل للتمرد وللابتعاد قليلا عمن تحب أو عن شريك الحياة.. لا تظهر تذمرا واصبر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الأصدقاء مما يجعل الكثيرين يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة فينوس والقمر، الشمس في منزل الأصدقاء تدفعك للتعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقاتك مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة الشمس، فينوس والقمر في منزل الحظ يعدانك بيوم رائع فلكيا وتتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تمنحك سحرا ويقظة ذهنية وطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد تشعر ببعض الإرباك والتوتر وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولا تتسرع وكن مرنا في علاقتك بالبعض لتجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تمهل.. فينوس والقمر في مواجهة برجك قد يهدد ذلك علاقتك بشريك حياتك.. تجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك طاقة والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم مواجهة الشمس، قد تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.