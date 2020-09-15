حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتسم بالتسرع في اتخاذ قراراته، لكنه مرح وذكي، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمكنك اليوم أن تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.