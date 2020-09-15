طقس اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

الطقس في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد، أن حالة الرياح معتدلة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحركة الملاحة البحرية ، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيفا إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر، وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدلا إلى مضطرب من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع اليوم الثلاثاء، أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، تؤدي إلى المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة؛ ولتصبح الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية في شرق المملكة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في البحرين

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب أحيانا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية خلال النهار، وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج يكون من قدم إلى ثلاثة أقدام.