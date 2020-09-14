خوفا من كورونا.. "والي" تصافح رئيس "فيفا" بالقدم

مع استمرار جائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لجأ العديد إلى تغيير طرق التفاعل الاجتماعى بين بعضهم البعض، حيث أصبحت المصافحات المعتادة غير مرحب بها فى الوقت الحالى، وهو ما لجأت إليه الدكتورة غادة والى أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا اليوم، حيث صافحت جيوفاني انفانتينو، رئيس منظمة الفيفا، بقدميها، خلال توقيع اتفاقية حول التصدي للفساد في الرياضة وفي كرة القدم، وتحديدا في المسابقات الرياضية .

تستهدف الاتفاقية عدة أهداف منها وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني للتصدي ولمنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية، ونشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كرة القدم من أي فساد مؤسسي، كذلك استخدام الرياضة وكرة القدم كأداة لتنمية وحماية الشباب ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات، والتعاون في إجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد في الرياضة، خاصة في المسابقات، بجانب تطوير ونشر أدلة فنية وبرامج عمل لتطبيقها دوليا، وكذلك اتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضة خاصة مع الأطفال وبين الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقة رياضية متفرجة وجعل الملاعب مكانا آمنا للمرأة.

وتعهد الجانبان بالعمل معا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الإقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة والتوسع في دمج المرأة والاتفاق على تشجيع لاعبي كرة القدم المؤثرين في الشباب دوليا ومحليا لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوة للنشء.

وبعد التوقيع الذي حضرته عدة دول تحدث سفير روسيا ومندوبها الدائم باعتبارها نظمت كأس العالم الماضية، ومندوبا استراليا ونيوزيلندا لكونهما تنظمان معا بطولة العالم للكرة النسائية في 2023، وتعهدت الدول بمساندة المبادرة واهتمامها بتنفيذ بنودها .

وصرحت "والي"، أن حجم صناعة الرياضة بلغ 756 مليار دولار، مشيرة إلى أن ملايين الشباب يعملون في هذه الصناعة وما يتصل بها من صناعات.

وأكدت أن كرة القدم هي مصدر بهجة للشعوب ولها دور اجتماعي وثقافي وتنموي واقتصادي كبير، مشيرة إلى أن البناء لما بعد وباء كوفيد يتطلب حماية الرياضة وكرة القدم من كل أشكال الفساد والجريمة لتبقي ملهمة للشباب.