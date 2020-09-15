الأورمان تسلم 1321 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لغير القادرين ببني سويف

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين قامت بتسليم 1321 جهازا تعويضيا وسماعة طبية وأطراف صناعية، لغير القادرين والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة بني سويف منهم 874 جهازا تعويضيا، و447 سماعة طبية، حيث يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأكد شعبان أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15038 جهازا تعويضيا، وعدد 6840 سماعة طبية.