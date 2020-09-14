"الحكومة" لأهل القرى: سعر المحاسبة النهائية 50 جنيها للمتر الواحد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف التصالح في مخالفات البناء تطور على مدار اليومين الماضيين بشكل إيجابي، وبخاصة مع التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في القليوبية، لافتًا إلى أنها تزيد بمعدل 70 ألف طلب في اليوم الواحد.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد": "نشهد زيادة كبيرة جدًا في أعداد المتقدمين للحصول على طلبات التصالح، ولدينا 1.1 مليون طلب تصالح".

وأردف: "نسعى إلى تفادي الزحام أمام مكاتب تقديم الطلبات، لكن هذا الزحام يعكس تحرك الناس بإيجابية، وأن التسهيلات التي وجه بها الرئيس السيسي أحدثت مفعولًا كبيرًا، والناس سعيدة بأن سعر التصالح على المتر الواحد في القرى أصبح 50 جنيهًا".

وحول عدم تطبيق قرار الـ"50 جنيهًا" في القرى، قال متحدث القرى، إنه على المواطنين ألا يقلقوا، لأن سعر المحاسبة النهائية سيكون 50 جنيهًا للمتر الواحد، إذ أنهم لا يدفعون المبلغ كاملًا، بل يدفعون مبلغ جدية التصالح، ثم يجرى تقسيط المبلغ.