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رئيس حي شبرا: مكان بديل لفتاة عربة الكبدة بعد ترخيصها

كتب:

حسن صالح
08:43 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
عربة كبدة

عربة كبدة

وعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة، الدكتور عثمان شعلان، بحل مشكلة "شيماء" بائعة الكبدة، عقب إثارة مشكلتها فى إحدى القنوات الفضائية، اليوم، ومناشدتها المسئولين مساعدتها نظرًا لظروفها المادية الصعبة.

وقال "رئيس الحي" إنه سيسلمها ترخيصا بعربة كبدة فى مكان جديد بعيدا عن المدرسة بعد ورود شكاوى من الإدارة بإبعادها عن المكان، مشيرًا إلى اختيار مكان جديد وترخيص العربة حتى لا تتعرض لأية مضايقات.

كانت "شيماء" أرسلت استغاثة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبر إحدى القنوات الفضائية، تطالبه بالموافقه على ترخيص عربة كبدة تعمل عليها هى وشقيقتها، مؤكدة في شكواها أن لديها تصريحا من وزارة الصحة واستخرجت ممارسة من الكهرباء، إلا أنها لم تتمكن من استخراج الترخيص من الحي.

 

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