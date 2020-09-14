المؤبد لـ3 متهمين خطفوا عاملا وطلبوا فدية بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن المؤبد بتهمة خطف عامل وطلب فدية، مقابل إطلاق سراحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار، محمود عيسي سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وشريف عفت مصطفى، بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضية لشهر مايو ٢٠ ٢٠، عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا بورود بلاغ يفيد بقيام مجهولين بخطف المواطن "محمد ياسر رجب" عامل، وطلبوا فدية من أسرته ٥ آلاف جنيه لإطلاق سراحه.

وكشفت تحريات المقدم محمد إيهاب خلف الله، رئيس مباحث قسم قنا، أن الجناة هم "محمد.س.م"، عامل، و"أحمد.ر.أ"، سائق، و"أحمد.س.م"، نجار، تربصوا للمجني عليه، واختطفوه من منطقة الشئون بقنا، وجرى ضبط المتهمين، وإحالتهم لمحكمة جنايات قنا التي قضت بحكمها المتقدم.