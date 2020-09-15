معلومات حول قرار "المركزي" بشأن تأجيل الاستحقاقات بسبب كورونا

فى خطوة جديدة وقرار جريء، للتخفيف عن المواطنين والشركات التداعيات السلبية لفيروس كورونا، أصدر البنك المركزي أمس الاثنين تعليمات جديدة للبنوك بخصوص العملاء المتأثرين من أزمة كورونا، مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 أشهر في 16 مارس الماضي.

وترصد "الوطن" أبرز هذه التعليمات..

1- قيام البنوك بدراسة أوضاع عملائهم والتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بهم، ومن ثم تحديد الإجراءات المناسبة في التعامل معهم، والتي تتناسب مع قدرات العملاء على السداد دون أن تمثل ضغوطا على أوضاع السيولة بالشركات بما يسمح لها باستمرار عملها، وكذلك للأفراد التي تأثرت دخولهم.

2_ يجب على البنوك إعادة هيكلة المديونيات للوصول لهيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، مع توفير عناية خاصة بالعملاء الذي تأثرت أعمالهم خلال الفترة الماضية.

3_ يمكن للبنوك زيادة مدد التسهيلات الائتمانية، إعادة هيكلة الأقساط دون أي غرامات.

4_ يمكن للبنوك أيضا منح الشركات فترة سماح طبقا لطبيعة نشاطها وتوافر السيولة لديهم، كما يمكن للبنوك اتخاذ أي إجراءات أخرى تسهل على العملاء.

5- إعادة هيكلة مديونية العملاء وانتظامهم في السداد، دون وجود صعوبات مالية عليهم، لا يعد مؤشرا من مؤشرات زيادة المخاطر الائتمانية.

6_ يجب على البنوك إجراء تحاليل للمخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لقياس تأثير الأزمة على محافظ البنوك الائتمانية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أي خسائر محتملة.