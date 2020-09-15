قمر: أنا والجسمي بيننا "كيميا" واستلهمت "عامل عملة" من خناقة مع مراتي

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن كواليس أغنية "بالبنط العريض"، قائلا إن الأغنية حققت 105 ملايين مشاهدة، "هي مش مقصودة، وهي حلاوة النجاح والحاجات اللي بتنجح أن الواحد مش قاصدها، المجتمع في حاجة للطبطة"، موضحا أنه يتعامل مع حسين الجسمي للمرة الأولى كملحن وليس كمغني، "ما بينا كيميا من أول ما غنى بالمصري".

وأضاف "قمر" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن "الجسمي" أرسل له لحن الأغنية، وأبدى إعجابه باللحن، ثم بدأ في كتابة الكلمات، "حسين قالي نفسي في جملة تعلق مع الناس كلها، وسبحان الله هي جت كده".

وتابع: "أنا مش ببقى قاصد إني أعملها عشان تعلق مع الناس، أنا بكتب على لحن وربنا بيبعت الجملة، مع عدم الاستسهال في الشغل، بقعد أتحدى نفسي، وبختار قوافي أصعبها على نفسي، وبتعلم الحكاية دي من سيد حجاب في بدايتي إني أجيب الصعب".

وواصل: "بلقط الكلمات من الدنيا كلها، ممكن أبقى قاعد مع مراتي وفي وسط الخناقة أكتب كلمة على جنب مثلا، وحصلت معايا قبل كده، مرة قالتلي (شكلك عامل عاملة) فطلعت أغنية، أنا ماشي مرة لقيت محل للزينة والديكور فكتبت (أنت مغرور أنت زي الزينة ديكور) لقيت الكلام يصلح".