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ضبط شاب اعتدى بالضرب على عمه بسبب خلافات بالمحلة

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
06:32 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
صوره ارشيفيه

صوره ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط شاب اعتدى بالضرب على عمه وقطع أنف وشفاه عمه بمشاجرة بالسلاح الأبيض بعزبة توما التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة عجيب بعزبة تومة بقيام شاب يدعى "ا. ا . ال" 18 عاما، يفيد بقطع أنف وشفاه عمه ويدعى "حباظة.ا.ا" فى الخمسينيات من العمر وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد فى مشاجرة بسلاح أبيض "سكين" وفر هاربا.

كما انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة برئاسة الرائد معاذ الحسيني إلى مكان الحادث كما تبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة بينهم على الميراث وقيام الجانى بالتشاجر مع المجنى عليهم بهدف تهديدهم كان على أثره قطع الأنف والشفاه، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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